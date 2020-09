CORONAVIRUS - "le taux de positivité des tests augmente sensiblement" en Bourgogne-Franche Comté

Ce 4 septembre, les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté prennent en charge 34 patients atteints de formes graves du coronavirus, dont 8 en réanimation.

4 122 personnes sont sorties d’hospitalisation.

1 065 décès sont à déplorer en milieu hospitalier depuis le début de l’épidémie ; 650 en établissements médico- sociaux.

Plus de 120 signalements les 7 derniers jours

Plus de 660 signalements de regroupements de cas ou de situations en collectivités ont été opérés auprès de l’Agence Régionale de Santé depuis la levée du confinement, dont plus de 120 entre le 28 août et le 3 septembre ; A ce jour, 135 sont en cours d’investigation, de traitement ou de suivi par les différentes cellules de l’ARS mobilisées dans le « tracing » des cas contacts.

Une part significative de ces situations est liée à des rassemblements en milieu sportif ou familial.

COVID-19 circule à ce stade dans une population plutôt jeune et bien portante, mais plus le virus se propage et plus les chaînes de transmission sont susceptibles de toucher le public à risque élevé de formes graves de la maladie.

L’occasion pour l’ARS de rappeler que les gestes barrières s’appliquent à la maison et au travail comme dans l’espace public, en particulier quand l’entourage compte des personnes fragiles.

Atténuer la reprise de l’épidémie reste à notre portée, à condition que chacun agisse chaque jour, à son niveau, dans un esprit de responsabilité et de solidarité.