MISS BOURGOGNE 2020 - L'élection se fera bien à Chalon sur Saône... mais diffusion sur youtube et vote par SMS

Malgré le contexte sanitaire, le Comité Miss Bourgogne sera bien au rendez-vous le 3 octobre à la salle Marcel Sembat, avec un public très restreint. Les explications d'info-chalon.com.

Elles seront 14 candidates venues des 4 départements de la Bourgogne pour concourir au titre de Miss BOURGOGNE 2020. Cette élection aura lieu samedi 3 octobre salle Marcel Sembat à Chalon sur Saône.

Compte tenu du contexte sanitaire du moment, l'élection de Miss Saône et Loire qui devait avoir lieu le 7 mars dernier à Paray le Monial a été annulée, ainsi que les trois autres élections départementales de Miss Côte d'Or, Miss Yonne et Miss Nièvre. L'élection de Miss Bourgogne est bien maintenue le 3 octobre à Chalon sur Saône mais sous protocole draconnien. Petite innovation cette année avec une diffusion en direct sur YouTube Miss France et sur les réseaux du Comité Miss Bourgogne.

Le vote en salle habituel est donc supprimé avec la mise en place de vote par SMS - Les votes seront ouverts de 10 h 00 à 21 h 30 heures le 3 octobre. IL suffira d'envoyer VOTEMISS au 71717 BOUR et suivi du numéro de votre candidate préférée (0,75 € par SMS+ prix du SMS (1 SMS par vote).

Elles sont 14 candidates dont trois de Saône et Loire

3 candidates pour la Saône et Loire : Célya BLÊ-VERNATON de Virey le Grand ; Fanta KIDA de Chalon sur Saône ; Lou-Anne LORPHELIN de Charnay les Mâcon.

6 candidates pour la Côte d’Or : Chloé DAVID de Dijon ; Faustine DE BIASI d’Oxonne, Fantine GAILLARD de Merceuil ; Maud GARNIER de Talant, Carla GEORGES de Dijon ; Clara SERVONNET de Talant.

2 candidates pour l’Yonne : Léana BETHERY de Sarry ; Lyne SALIS de Chatel Censoir.

3 candidates pour la Nièvre : Carla LION de Chenevon ; Marion MELAINE de Nevers ; Sara TAMIZET d’Arleuf.

Sophie DIRY, Miss Bourgogne 2019 et 3ème Dauphine de Miss FRANCE, remettra son titre en présence de Miss France Clémence BOTINO. Madame Sylvie TELLIER Directrice Générale de Miss France Organisation sera là également.

Celle qui sera élue Miss Bourgogne 2020 ira représenter notre région Bourgogne le 12 décembre sur TF1 au Puit du Fou.