SAINT MARTIN EN BRESSE - Fermeture totale de la RD38 du 14 septembre au 9 octobre

RD38 - Communes de Guerfand et Saint-Martin-en-Bresse

Travaux de remplacement du pont Jean-Crot

Dans le cadre de son action au quotidien pour entretenir et améliorer la voirie départementale, le Département de Saône-et-Loire engage des travaux de remplacement du pont enjambant le bief de Jean-Crot à hauteur de la RD38 entre les communes de Guerfand et Saint-Martin-en-Bresse. C’est pour la collectivité un investissement de 95 000 € TTC au service de la sécurité et du confort des usagers.

Ces travaux nécessitent la fermeture totale de la RD38 du 14 septembre au 9 octobre 2020.

Une déviation pour tous les véhicules sera mise en place par des itinéraires aptes à supporter les trafics détournés : D35, D218 et D678 par les communes de Saint-Martin-en-Bresse, Guerfand et L’Abergement-sainte-Colombe.

Le Département de Saône-et-Loire, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais et compte sur la compréhension de chacun afin que cette opération se déroule dans les meilleures conditions pour tous. Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du chantier.