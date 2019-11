AVIS DE DECES - Madame Raymonde BIDALOT née CHAMBREY

CHAGNY - DEMIGNY

M Jacques BIDALOT, son époux

Luc et Marcelle, Régis et Corinne, Abel, Sylvain et Louise, Raphaël et Nathalie, ses enfants

ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants

Jean-Pierre et Jacqueline CHAMBREY, son frère et sa belle-soeur

ainsi que toute la famille

vous font part du décès de

Madame Raymonde BIDALOT née CHAMREY

survenu le 2 novembre à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 7 novembre à 10H30 en l'église de Demigny.

Condoléances sur registres.

La famille remercie les personnes qui prendront part à sa peine.