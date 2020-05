CORONAVIRUS - A Chagny, l'organisation de distribution des masques pour ce début de semaine

La Ville de CHAGNY a commandé des masques réutilisables à l’intention des Chagnotins.

Les masques pour les Chagnotins de 70 ans et plus ont été livré à domicile entre le mercredi 13 et le vendredi 15 mai par des agents municipaux.

2- Les Chagnotins (à partir de 11 ans et jusqu’à 69 ans) sont invités à venir retirer leur masque

soit en voiture (drive) place Marcel Charollais (il y aura 2 files avec point de distribution organisées)

soit à pied parking de la Maison du peuple (1 point de distribution)

La distribution est organisée en fonction de 3 zones d’habitation (ces zones correspondent aux 3 bureaux de vote) :

lundi18 mai de 10 h à 13 h : Chagnotins du quartier 1 *

de 16 h à 19 h : Chagnotins du quartier 3*

Mardi 19 mai de 10 h à 13 h et de 16 h à 19 h : Chagnotins quartier 2* centre ville

Conditions de retrait :

1 seule personne par famille munie d’un justificatif de domicile et de la carte d’identité de chacun des membres du foyer pouvant recevoir un masque (à défaut : le livret de famille)

Dans le respect des gestes barrière, bien sûr !

´ Quartier n°1 : Quartiers des Noirots, de Bellecroix, Saint Jean, des Mauvoulets, des Rouges-Moulins.

* Rues : du 11 novembre 1918, Antoine Le Moiturier, de Bellecroix, des Blés, de la Commanderie, des Crêts, du Docteur Angelier, des Eglantines, François Michaud, François Nicot, Georges Brassens, Georges Droux, Gilles Binchois, de la Girafe, Guillaume Dufay, Gustave Gasser, des Hospitaliers, Jean Magne, Jean Van Eyck, Joanne Martin, de Letchworth, des Mauvoulets, du Meix Simon, de l’Orée du Bois, de Pierres, René Cassin, Robert Marchi, Roger de la Pasture, des Rouges-Moulins, de la Toison d’Or, des Varennes, de Wissen ;

* Impasses : Auguste Besset, de l’Elephas, de la Forêt, de la Mare ;

* Chemins : de Bellecroix, dit du haut de Bellecroix, du haut de Bellecroix, Brulé, de la Bruyère, des Capucines, du Champ Faubry, des Binelles, des Ecrimes, du Genetay, de la Grangerie, de Lessard, du Moulin de la Ville, des Ornières, du Petit Bois, du Rieux, des Varennes ;

* Dessertes : du Genetay, de la Loire ;

* Routes de Chaudenay, Nationale 6, de Paris, de Saint Loup de la Salle ;

* Château de Bellecroix ; Le Chalet ; Les Noirots ; Allée des Charmilles ; Ruelle de Bellecroix.

´ Quartier n°2 : Centre-ville, quartiers du Moulin de la Ville et du Pont de Paris

* Rues : de la 1ère DB, du 6 septembre 1944, du 8 mai 1945, des Anciens d’Algérie, de l’Artichaut, de Beaune, du Bourg, de la Boutière, de Chaudenay, de la Ferté, des Fossés, Grabiau, des Halles, Jean Jaurès, Louis Gourat, de la Loyère, Marc Boillet, Marie Curie, du Moulin de la Ville, du Nantil, Pasteur, du Pavillon, de la Poste, de Presles, de la République, du Sac, du Stand, Théo Bretin ;

* Places : d’Armes, de l’Eglise, de la Ferté, Marcel Charollais, du Président Jeannin, Saint Jean, du Théâtre ;

* Impasses : de la Boutière, du Nantil, Théo Bretin ;

* Avenues : du Général de Gaulle, du Général Leclerc ;

* Ruelles : du Gourdier, de Presles, du Sac, du Stand ;

* Allée de la Résistance ; Boulevard de la Liberté ; Route de Chassagne ; Cour du Château ; Résidences du Moulin, de la Poste ; Le Pont de Paris.

´ Quartier n°3 : Quartiers des Creusottes, de la Mollepierre, des Champagnes, du Pont de Bouzeron, du Vallon, des Mûriers, de la Maladière, des Saint-Jacques et route de Remigny.

* Rues : du 19 mars 1962, des Canalous, des Chalands, des Champagnes, des Champs Fleuris, des Chênes, Clément Dumat, des Creusottes, Croisée, de la Dheune, du Docteur Gaston Variot, Emiland Gauthey, du Fourneau, Etienne-Jules Marey, Leon Saccard, de la Mollepierre, de la Montagne, du Pâquier Fâné, du Pont de Bouzeron, des Ponts, du Port du Canal, des Prés, Sainte Anne, Sainte Cécile, du Vallon, du Verger, Vertempierre, Victor Hugo, des Vignes ;

* Chemins : des Aubépines, de la Belle Jardinière, des Carrières, du Champ de Tir, des Champagnes, des Creusottes, des Epinaux, de la Folie, des Grandes Eaux, de la Jamaïque, des Mûriers, du Nantil, des Petites Champagnes, des Saint-Jacques, des Violettes ;

* La Belle Jardinière ; Desserte du Bois des Manches ;

* Routes : de Chalon, de Givry, de Remigny ;

* Impasses : des Charmes, des Erables, des Hêtres, de la Jutière, Marguerite de Vienne, des Pommiers, du Quenotin, Raoul Follereau ;

* Allée des Roses ; Avenue de la Gare ; Domaine de la Folie ; Ecluse 24 ; La Maladière ; La Mollepierre ; Les Mûriers ; La Patte d’Oie ; Les Petites Champagnes ; Les Saint-Jacques ; Port du Canal ; Rocade des Chaumottes.

Quelques recommandations concernant ces masques :

- le temps de port du masque est limité à 4 heures et pour 50 utilisations ;

- les masques non-utilisés doivent être stockés dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière ;

- après chaque utilisation, le masque doit être isolé dans un sac avant d’être lavé en machine (cycle de 30 minutes minimum à 60°, séchage mécanique, repassage à 130°).

Si des Chagnotins n’avaient pas reçu de masque dans leur boîte à lettres ou s’ils ne pouvaient venir le jour du retrait prévu pour leur quartier : contacter le Cabinet du maire au 03 85 47 80 12