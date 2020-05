ELECTION MUNICIPALE - Au sujet du 2e tour fixé au 28 juin, la réaction de Richard Béninger à Chagny

Déclaration de Richard Béninger

Nous prenons acte de la décision du gouvernement de tenir le second tour des élections municipales le 28 juin.

A Chagny le 15 Mars, nous avions constaté que le scrutin s’était déroulé dans des conditions sanitaires satisfaisantes et à notre connaissance, nous n’avons pas connu heureusement de cas d’infection liés au scrutin dans notre commune.

Nous devons garantir à chaque électrice et chaque électeur le maximum de précautions sanitaires si nous voulons que le plus grand nombre de nos concitoyens accomplissent leur devoir civique sereinement le 28 juin.

Pour y contribuer, nous proposons à la « Commission de propagande » mise en place par le Préfet de remettre un masque dans l’enveloppe adressée à chaque électeur contenant les bulletins de vote et circulaires et à la municipalité de mettre à disposition des masques à l’entrée du gymnase où se déroule le scrutin.

Tous les candidats de la liste Chagny en Commun seront mobilisés le jour du scrutin et pendant le dépouillement pour s’assurer de leur bon déroulement et du respect des mesures sanitaires.