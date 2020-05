MUNICIPALES - A Chagny, Richard Béninger appelle à un Plan d’urgence de prévention sanitaire, de protection sociale, de relance et sauvegarde économiques

Communiqué de presse

Si elle est élue le 28 juin, la liste Chagny en Commun conduite par Richard Béninger décidera immédiatement de la convocation d’un Conseil municipal extraordinaire pour arrêter un :

Plan d’urgence de prévention sanitaire, de protection sociale,

de relance et sauvegarde économiques

Un bilan partagé :

- Dresser un bilan complet de tous les préjudices sanitaires, sociaux, culturels, financiers, commerciaux auprès des associations, des commerces, des particuliers, des entreprises

- Mettre en place une permanence d’accueil, d’écoute, de conseils et d’informations en Mairie (ou au « pole santé », en répondant ainsi à la vocation sanitaire et sociale qui devrait être la sienne) et tenir une permanence chaque semaine dans un quartier avec les élus et le personnel communal durant tout l’été et au-delà si nécessaire.

- Préparer et convoquer avant la fin de l’année « Les Assises du commerce de proximité, de l’artisanat et des circuits courts » à Chagny afin de mobiliser toutes les énergies et les moyens pour sauvegarder et relancer la vie commerciale locale.

Des mesures urgentes :

- Intervenir auprès du laboratoire BIOLAB afin que tous les tests COVID 19 prescrits puissent être réalisés à Chagny, la municipalité apportant l’aide logistique et matérielle éventuellement nécessaire.

- Verser une aide financière exceptionnelle par le CCAS (en liaison avec la CAF) aux familles aux revenus les plus modestes et à celles qui ont perdu 50% de leurs revenus ainsi qu’aux jeunes et étudiants dans la même situation et aux retraités au minimum vieillesse. (700 personnes vivent à Chagny en dessous du seuil de pauvreté – source INSEE 2018)

- Assurer, sous l’égide du CCAS, un point d’urgence solidarité en association avec les Restos du Cœur et le Secours populaire, d’aide alimentaire et de produits d’hygiène pour les personnes âgées, les jeunes, les familles en détresse alimentaire et sanitaire.

- Rouvrir cet été le centre de loisirs de Rully pour accueillir les enfants de Chagny en concertation avec la Com’d’agglo.

- Mettre à disposition les locaux des écoles de Chagny pour des activités de soutien scolaire dès le 17 août afin d’assurer les meilleures conditions de réussite pour tous et toutes de la rentrée scolaire en septembre.

- Aider à la création d’une vitrine et d’une plateforme d’achat en ligne regroupant les commerces, artisans, entreprises de Chagny afin d’améliorer leur visibilité et d’inciter aux achats locaux

- Relancer la vie culturelle et sportive et organiser la saison estivale avec les acteurs/actrices et les associations en prenant en compte les mesures sanitaires (restauration, hôtellerie, port du canal, camping, piscine…)

Une mise en œuvre efficace et concertée :

- Une délégation spéciale du Maire sera attribuée au Dr Jean-Michel JOLY pour coordonner la mise en place de ce plan d’urgence avec plusieurs élu(e)s dont les compétences professionnelles et associatives sont reconnues

- Création d’une Commission extra-municipale (Article L 2143-2 du Code général des collectivités territoriales) composée d’élu(e)s (issu(e)s de tous les groupes du Conseil Municipal), de représentant(e)s d’associations, de personnalités qualifiées pour :

Elaborer le bilan de toutes les conséquences individuelles et collectives de la crise sanitaire (voir ci-dessus)

ci-dessus) Proposer des actions de la compétence de la municipalité à chaque réunion du conseil ou du bureau municipal.

Multiplier les démarches pour obtenir des moyens financiers auprès des collectivités (Conseil départemental, Région, Com d’agglo) et des ministères (qui ont réduit très fortement les ressources des communes depuis de nombreuses années).

Chagny le 29 Mai 2020