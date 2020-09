Chez A p'tits pas, micro-crèche indépendant, Delphine est la première collaboratrice à fêter ses 10 années de présence !

Lors de la présentation de la nouvelle micro-crèche A p'tits pas de Chagny à l'ensemble des salariés de l'entreprise (au nombre de 25 aujourd’hui), un petit pot a été organisé en l’honneur de Delphine qui est la 1ère collaboratrice à fêter ses 10 ans de présence chez A p'tits pas.

Le parcours de Delphine jusque chez À P’tits Pas

Delphine a toujours voulu travailler en crèche, mais elle a dû faire quelques détours avant d’atteindre son objectif.

Titulaire du CAP Petite Enfance, Delphine a d’abord travaillé cinq ans en école maternelle en tant qu'aide éducatrice. Ces années ont pour elles été très riches en connaissances mais l’arrêt de son contrat à durée déterminée l’a menée vers une nouvelle expérience.

C’est ensuite en tant qu’auxiliaire de vie scolaire au sein d'une classe d'enfants en situation de handicap entre 6 et 12 ans que Delphine a travaillé pendant cinq autres années.

« Cinq ans de galère, nous confie-t-elle. Aucune reconnaissance de notre travail, aucune communication avec les parents mais pas le choix : je devais travailler car j'avais une petite famille à nourrir. »

Dans le même temps, Delphine s’essayait au concours pour accéder à la formation d’auxiliaire de puériculture. Malheureusement, cela s’est soldé en échec, toujours à un point près...

Et puis le destin s’en est mêlé. Une information circule selon laquelle une nouvelle micro-crèche va être créée... Celle-ci remonte aux oreilles de Delphine qui postule, passe deux entretiens, et l’aventure À P’tits Pas démarre !



Ci-dessus, Delphine entourée de Céline et Marina à la micro-crèche A p'tits pas de Chagny

Après dix ans dans l’entreprise, c’est une professionnelle épanouie qui se confie à nous.

« Je suis très heureuse dans mon travail car on ne me considère pas juste en tant que titulaire d’un CAP. Polyvalence, responsabilités, autonomie, patience, rires, jeu, sorties à la bibliothèque ou à la piscine, balades à pieds, adepte du triporteur, activités que l'on choisit, temps individuel avec l'enfant, jardinage, entretien extérieur, respect du rythme de l'enfant, rapport avec les familles, esprit d'équipe, relation avec la hiérarchie : tout ce que j'aime avec A P'tits Pas. » ...

Delphine qui a passé 10 ans à la micro-crèche A p'tits pas de Dracy a demandé à intégrer la toute nouvelle micro-crèche de Chagny car elle habite tout près .... Voilà chose faite !

« Quel plaisir de pouvoir confier une nouvelle micro-crèche à une collaboratrice qui sait faire preuve de professionnalisme, d'implication et d'un bel engagement .... et qui est une personne toujours appréciée des familles. » Nathalie Zecchino gérante de l’entreprise et des 5 micro-crèches A p’tits pas

CJ