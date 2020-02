"Marion Esthétique" à Farges, pour s'allouer du bon temps avec un résultat positif à la clé

A Farges-lès-Chalon les commerces purs et durs ne courent pas les rues, doux euphémisme ! Exception qui confirme la règle, ou peu s’en faut, le havre de paix qui se double d’un embellissement de la personne, répondant à l’appellation « Marion Esthétique », au n°29 de la grande rue. Cap sur un endroit régénérateur.

Faire d’une pierre plusieurs coups

Tout ce qui concourt au bien-être et à l’affermissement de l’image que l’on a de soi a trouvé refuge au sein de l’établissement précité. Les soins du visage (hydratant intense, anti-rides, lissant, purifiant) vous saluent bien bas ! A l’instar des moments de délassement (modelages du dos, relaxant, formule « peau neuve et détente »), du coup de pouce minceur avec sa mission jupe fétiche, de l’épilation pour madame ou monsieur, de la beauté des mains, des ongles, des pieds, du regard, du maquillage, et même du forfait mariée ! D’autre formules s’ajoutent, telles que la fête d’anniversaire destinée aux princesses de 8 ans jusqu’aux demoiselles de 17 ans, «Les fées de la journée » (pose de vernis sur les mains, ainsi que maquillage artistique sur le visage). Ou de « Mon rituel beauté » sous forme d’ateliers appliqués aux représentants juvéniles de la gent féminine désireux d’en connaître davantage sur le maquillage et les gâteries à octroyer au visage. Voire, le cas échéant, succomber in situ, aux joies de l’enterrement de vie de jeune fille ? A ne pas manquer par ailleurs la boutique pour « nanas », laquelle comprend des bijoux fantaisie, des accessoires, de la maroquinerie et des textiles de saison…Les horaires d’ouverture : les lundi et mardi de 9h à 17h ; le mercredi de 9h à 12h ; le jeudi de 9h à 18h ; le vendredi de 9h à 17h ; le samedi de 9h à 13h sur rdv ; dimanche : fermeture. Facebook : Marion esthétique. A signaler que l’on peut joindre la patronne également à un autre horaire que ceux qui sont en vigueur, au 06.88.19.28.03

Un parcours diversifié

L’aventure s’est fait jour au milieu des années 2000, de par un CAP Esthétique Cosmétique, entrepris à l’école à Bourg-en-Bresse, et en apprentissage à Bellegarde-sur-Valserine (Ain également). Il s’est ensuivi deux ans de Brevet Professionnel à Dole, à la suite de quoi une embauche en bonne et due forme devait avoir lieu dans un établissement ad hoc, ce à Ferney-Voltaire.

Mue par la volonté de voler de ses propres ailes, Marion prit carrément le taureau par les cornes en portant sur les fonts baptismaux un institut de beauté dans la banlieue de Bellegarde en 2011. Puis ce fut l’arrivée en Bourgogne, en 2013, pour travailler à Chalon-sur-Saône précisément, avant d’exercer à Champforgeuil au sein de l’Institut de beauté « Etre Belle et Zen ». Suite et fin de ses pérégrinations : l’ouverture au mois d’avril 2018 de son institut « Marion Esthétique » à Farges-lès-Chalon . Seule à œuvrer et particulièrement heureuse de ne jurer que par l’autonomie, la jeune femme ne peut que se louer d’avoir opéré ce choix, avec une qualité de vie dont elle se prévaut. Elle aime au plus haut point ce qu’elle réalise, ses clientes (des dames de Champforgeuil, Farges, des connaissances, et d’autres personnes (quelques hommes franchissent également le seuil) venues grâce au bouche-à -oreillle) disent d’elle qu’elle est gentille, appliquée, entre autres. Cette maman de deux enfants (deux et cinq ans) fait en outre partie de l’association locale de parents d’élèves, et en aucun cas la perspective de cinq cents demandeuses faisant le pied de grue devant sa porte la séduirait à l’heure actuelle ! L’usine ? Pff…passez votre chemin !

Son équilibre, Marion l’a trouvé, et pour rien au monde elle ne remettrait en question le bel ordonnancement qui est le sien. «Je serais embêtée de ne plus pouvoir le faire, je m’estime chanceuse », n’hésite-t-elle pas à formuler. Et quel serait le meilleur compliment à lui adresser ? On vous le donne en mille : « Quand les dames arrivent à se confier ». La messe est dite ! Sachez enfin, à toutes fins utiles, que « Marion Esthétique » sera fermé du 10 au 17 août 2020.

Michel Poiriault

[email protected]