Emotion hier soir autour des reines du 100e carnaval de Chalon

Hier soir, à 19 h 30, la maison de quartier de la Paix bourdonnait déjà telle une ruche autour de ses reines. Les comités de quartiers, sous l’égide de Michel Duployer, président de l’union des comités de quartier, ont invité leurs élus et les commerçants pour fêter leurs reines avant la grande fête chalonnaise tant attendue : la 100e édition de carnaval ! Ce n’est pas peu de chose et la pression se devine au milieu de la liesse.

Marcelle Simon, présidente de la maison de quartier des Prés Saint Jean depuis 30 ans, n’était pas peu fière – voire un tantinet émue : 45 ans que son quartier attendait sa reine ! Elle est là, lumineuse Sydney Roussel, la reine de Carnaval, accompagnée des deux vice-reines Manon Joseph (Saint-Rémy) et Océane Chanussot (Boucicaut). Quelques dauphines (reines de quartier) arrivent à leur tour : Ophélie Pierret (Saint-Cosme), Line Lemes (Saint-Jean des Vignes) et Mathilde Zaourou (Centre Pasteur) entre autres. Ces jeunes filles ne sont pas seulement unies par les paillettes et les sourires : elles ont en outre une conscience aiguë de leur rôle qui, comme le souligne Gilles Platret dans son discours, rend confiance dans la jeunesse. En un mot : le lien social, tout particulièrement intergénérationnel. Leurs témoignages convergent sur un point : « Quand on rencontre des personnes âgées, elles semblent s’éclairer en nous voyant, ça nous touche beaucoup. On échange et on apprend aussi beaucoup d’elles. » Une autre salue la chance qui lui est offerte de rencontrer une telle diversité de gens, de milieux très différents. Une chose est sûre : l’expérience de reine de quartier leur apporte une maturité et des ailes… de super héros au féminin.

Nathalie DUNAND