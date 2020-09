Rassemblement réussi pour l’Elan Chalon Association

Pas loin de 80 jeunes le matin et autant l’après midi, retour sur cet événement réussi en photoreportage

Le traditionnel rassemblement de l’Elan Chalon Association était prévu dimanche 6 septembre au Colisée de 9 heures à 12 heures pour les plus jeunes des catégories U7, U9 et U11 (enfants nés entre 2014 à 2010) et de 13 heures 30 à 16 heures pour les jeunes des catégories U 13 et U 15 (enfants nés de 2009 à 2006).

Cette journée était consacrée aux retrouvailles des joueurs et joueuses licenciés au club et aux personnes souhaitant être licenciées dans la mesure des places disponibles pour la prochaine saison.

Journée qui a rencontré un franc succès, où tout le monde à joué le jeu avec le respect des règles sanitaires en vigueurs concernant la Covid 19 !

Le photoreportage info-chalon.com du matin.

J.P.B