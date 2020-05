Chalon Dans la Rue 2020 : Édition traditionnelle annulée… Des nouveautés envisagées !

Des pistes évoquées par la ville de Chalon.

Communiqué de la ville de Chalon sur Saône

Les règlementations gouvernementales interdisent l’organisation, jusqu’au 1er septembre prochain, de tout événement rassemblant plus de 5 000 personnes.

Chalon Dans La Rue, rendez-vous incontournable des arts de la rue, accueille sur cinq jours plus de 250 000 spectateurs.

L’édition de juillet 2020 de ce festival est donc bien évidement annulée, respectant en cela les prescriptions sanitaires gouvernementales. En revanche, le projet ne s’arrête pas là. L’équipe de Chalon Dans La Rue, toujours soutenue par ses partenaires, travaille activement à la réalisation d’une nouvelle manifestation tenant compte des impératifs sanitaires. Le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public et la Ville souhaitent maintenir une offre culturelle, conscients de l’importance d’un tel événement pour les artistes, les professionnels, le territoire et le public. Cette situation inédite incite à être créatif et à se réinventer.

La nouvelle proposition repose sur l’organisation de séquences adaptées aux normes en vigueur avec des jauges fortement réduites, des espaces contrôlés et des réservations.

Si le contexte sanitaire le permet, on pourrait imaginer une première séquence, à petite jauge, à la fin du mois d’août ; puis une deuxième plus développée fin septembre et enfin un temps fort plus conséquent à la fin du mois d’octobre. La programmation estivale deviendrait programmation de saison.

C’est le scénario sur lequel les équipes du Centre National de la Rue et de l’Espace Public, en lien avec leur président, Gilles Platret, travaillent depuis quelques semaines déjà, adaptant régulièrement le projet à l’évolution de la situation.