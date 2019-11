Mardi 19 novembre Active organise un petit-déjeuner d’information pour les porteurs de projets

Active, Pôle de l’économie solidaire, organise mardi 19 novembre un petit-déjeuner d’information à destination des créateurs et porteurs de projets.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur les agréments liés à l’ESS (Economie Sociale et Solidaire)... Vous recherchez des pistes de financement... Vous avez besoin de réseau et de partenaires... Active, Pôle de l’économie solidaire, vous invite à un temps de rencontre collectif sous la forme d’un petit déjeuner convivial. Le rendez-vous se déroulera mardi 19 novembre de 9h 30 à 12 heures dans ses locaux au 12 E rue général Leclerc à Chalon. Durant cette matinée les participants pourront se renseigner sur les différentes démarches à suivre et échanger entre eux afin de créer un réseau de partenaires indispensables. Le petit-déjeuner est entièrement gratuit mais l’inscription est obligatoire. Pour tout contact s’adresser à Antoine Filipek par téléphone au 03.85.90.05.50. ou par mail à antoinefilipek@active71.org Rappelons qu’Active accompagne les particuliers, les entreprises, les associations et les collectivités dans leurs projets d’entrepreneuriat social.

Gabriel-Henri THEULOT