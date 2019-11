Le collectif Le Soleil Bleu organisait un après-midi Halloween

Jeudi après-midi, le collectif Le Soleil Bleu et l'association APAIL organisaient un après-midi festif Halloween pour les enfants et les adultes présentant des troubles autistiques TED et Dys, à la salle Marcel Sembat. Plus de détails avec Info Chalon.

Hier, à 15 heures, Halloween oblige, Le Soleil Bleu, collectif qui regroupe le Groupe d'échange Parents d'autistes/TED et professionnels (GEPAP), Le Monde Bleu (Mervans), R'Éveil Autisme (Buxy), Systèmes Dys et Actions pour l'Autisme Asperger ainsi que l'association Amitié - Partage - Aide - Logistique Matérielle et Morale (APAIL), proposait un après-midi festif pour les enfants et les adultes présentant des troubles autistiques Troubles envahissants du développement (TED) et Dys, à la salle du restaurant Marcel Sembat, à Chalon-sur-Saône.



Le Soleil Bleu et l'APAIL, notamment représentés par Solange Chevat, présidente de l'APAIL, et Dominique Copreaux, secrétaire du collectif, s'associent contre l'isolement social et pour l'inclusion de ces enfants et ces adultes, plus fragiles.



Certains d'entre eux ont même pu s'exprimer sur scène à travers des poèmes, des chants, de la danse ou des démonstrations sportives.



Constance, une auxiliaire de vie scolaire auprès d'enfants autistes, a également présenté son livre, Un vase rempli d'émotion.



Parmi les invités, notons, entre autres, la présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et d'Alain Rousselot-Pailley, maire de Châtenoy-en-Bresse, étiquetté La République en Marche (LREM), investi pour les Municipales 2020 à Chalon-sur-Saône.



Un après-midi Noël sera organisé le 23 décembre au Clos Bourguignon. Musiciens, chanteurs, conteurs et magiciens sont les bienvenus pour une courte animation.



Informations et inscriptions (obligatoires pour les enfants et les animateurs) :

Té. (fixe) : 03.85.93.33.97

(portable) : 06.76.00.09.53



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati