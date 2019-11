Belle réussite pour le loto du comité de quartier Carloup/République

ce dimanche après-midi, salle du clos bourguignon à Chalon…

Météo idéale ce dimanche après-midi pour jouer au loto et tenter sa chance afin de remporter un des nombreux lots mis en jeu. Martine Martin présidente du comité de quartier du Carloup/République et ses bénévoles organisaient un loto à la salle du clos Bourguignon à Chalon. 160 inconditionnels étaient installés pour cet après-midi loto. Durant les pauses, ils pouvaient se désaltérer et se restaurer à la buvette où les attendaient les bénévoles du comité. Gilles Platret, maire de Chalon et plusieurs élus de la municipalité sont venus saluer le comité pour cette organisation et souhaiter bonne chance aux joueurs.