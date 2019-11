Opération "brioches" réussie pour le comité de quartier Centre/Pasteur

ce mercredi matin à Chalon s/Saône…

Les comités de quartiers de Chalon sont souvent à pied d'oeuvre et ne manquent pas d'idées. Ce mercredi matin, place de l'hôtel-de-ville, Hélène Lapiche présidente du comité de quartier du Centre/Pasteur et quelques bénévoles étaient présents afin de vendre des brioches au profit des ainés du quartier et des colis de noël. Ce fut plutôt une belle réussite puisqu'une centaine de brioches ont été vendues, il en manquait même. Les brioches étaient préparées par la boulangerie-patisserie de Laurence et Martial Friez grande rue St Cosme. Jacqueline Gaudillère conseillère municipale déléguée, chargée des relations avec les clubs d'anciens est venue saluer la présidente et ses bénévoles pour cette belle initiative.