Cérémonie de remise de chèque réussie par les Associations ‘Cœur de Ville’ et ‘Chalon 3C' à l’occasion de l'opération "Septembre était en Or"

Remise de dons à l’association ‘Rêve de Marie’ qui œuvre pour les enfants atteints du cancer !

Mardi, à 19h30, dans la petite salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône, se déroulait la cérémonie de remise de dons par les commerçants des associations ‘Cœur de Ville’ et ‘Chalon 3C’ suite à l'opération qu’ils ont mené conjointement en vendant des anges dans le cadre de l’événement "Septembre était en Or" et plus particulièrement à destination de l’’associaition ‘Rêve de Marie’ qui œuvre pour le soutien des enfants atteints du cancer.

Comment ne pas être sensibilisé à cette action en direction des enfants touchés par ce fléau qu’est le cancer ? Et peu importe, si le but d’avoir fixé comme objectif la vente de 1000 anges n’a pas été atteint, nos commerçants chalonnais ont démontré une nouvelle fois qu’ils avaient du cœur en adhérent à ce projet dès septembre et en le poursuivant en octobre avec l’événement ‘Octobre Rose’.

Avec la municipalité, tous ont décidé de pérenniser cette action et c’est une bonne chose ! Car récolter des dons dans le but de sensibiliser la population et d’apporter des moyens à la recherche pour faire avancer les traitements et faciliter la guérison est une noble cause !

80 commerçants de l’association ‘3C’, 25 commerçants de l’association ‘Cœur de Ville’ étaient mobilisés dans cette action qui a permis de remettre une somme totale de 2663 euros entièrement dédiée à la recherche et à la sensibilisation.

Voici quelques extraits des discours prononcés lors de cette soirée :

Laetitia Ravel Présidente de l’Association ‘Cœur de Ville’ : « Nous sommes tous rassemblés à l’occasion de l’événement ‘Septembre était en Or’ représenté par l’association ‘Rêve de Marie’ qui a invité les associations des commerçants des 3C et de moi-même, représentant ‘Cœur de Ville’ à la vente de porte-clefs qui représentent des anges dans le but d’œuvrer pour le soutien des enfants contre les cancers pédiatriques. Je remercie donc tous les commerçants des associations ici et la Ville de Chalon partenaire de notre opération pour le prêt et la disponibilité de la salle ».

Jaime Da Costa, Président de l’association des ‘3C’ : « Nous avons été sollicités cette année et avec grand plaisir à cette opération de vente d’anges. On a eu d’ailleurs lors d’une réunion, un discours très convaincant et très émouvant et il nous apparaissait également important, d’être en plus de l’activité que l’on a habituellement, sur l’accompagnement de manifestations pour les commerçants, d’être aussi partie prenante dans des opérations telles que celles-ci, comme on l’a été les années précédentes sur les opérations ’Octobre Rose’. Là, nous avons anticipé puisque nous ne sommes pas en Octobre mais en septembre et tout comme Octobre Rose au début, on a eu des résultats qui ne nous satisfons pas forcément. Nous allons tout faire pour être plus performants pour les années prochaines et dés l’an prochain ! C’est d’ailleurs notre façon de faire, on essaie et en principe on réussie toujours mieux l’année d’après. Dans tous les cas, encore une fois, on aurait rien pu faire sans l’aide et l’accompagnement de tous nos amis commerçants du Centre Ville. Cette action, je trouve que c’est une cause noble, puisque forcément elle touche des enfants et dès que cela touche des enfants, c’est forcément une belle cause ! Ce qui est certain, c’est que nous allons essayer de développer notre partenariat tous ensemble, afin que notre action soit encore plus réussie l’année prochaine. Merci encore, cela était très sympa de faire cet événement en collaboration et en partenariat avec une autre association qui est ‘ Cœur de Ville’ parce que parfois même si on est nombreux, on se sent souvent un peu seul ! Là, c’était super et c’est d’ailleurs je l’espère, le début d’une collaboration qui doit perdurer aussi bien à travers cette action là, comme à travers d’autres et c’est cela d’ailleurs que l’on va mettre en place ! ».

Céline Romann, trésorière de l’association 3C : « Effectivement, nous sommes à la fois contents et à la fois déçus parce que nous nous étions lancés un challenge de vendre 1000 anges, tout en pensant que sur 80 boutiques, cela était réalisable. Et puis, finalement, on s’est rendus compte finalement et c’est vrai, que dans certains commerces, cela n’était pas très adapté et si certains n’ont pas vraiment joué le jeu, je veux tout de même féliciter ceux qui ont fait un carton plein. Au jour d’aujourd’hui, pour parler chiffre, on a quand même vendu quasiment 600 anges et j’ai donc la somme de 1800 euros à vous remettre de l’association ‘3C’ ».

Didier Garopin, Président de l’association « Rêve de Marie » : « Bonsoir à tous ! Je tiens à vous remercier pour le travail que vous avez fait et pour avoir relayé « Septembre en Or » qui est le mois des cancers pédiatriques rappelons-le. Cela permet de répondre à une de nos missions dans notre association qui est la sensibilisation au cancer pédiatrique et je pense que pour un coup d’essai, c’est un coup gagnant. Je pense que l’on a gagné sur la sensibilisation des chalonnaises et des chalonnais à ce fléau que sont les cancers pédiatriques. Je tiens, ainsi que tous les membres du bureau de l’association ‘Rêve de Marie’ qui sont ici, vous remercier tous, vous les commerçants et association ‘Cœur de Ville’ et ‘3C’. Vous nous confirmez que nous allons assoir cet événement dans une certaine pérennité et que nous allons essayer de faire mieux l’année prochaine. Alors laissez-moi vous remercier car je trouve cela très bien ce que vous avez fait cette année. Je remercie également la municipalité qui a favorisé cette action et il faut savoir qu’il y a peu de villes en France qui se sont associées à ‘Septembre en Or’. A Chalon, l’opération s’appelait ‘Septembre était en Or’ et pour nous c’est une belle réussite alors merci à tous ! ».

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, se réjouissait de cette action menée communément par les deux associations de commerçants du Centre Ville et inscrivait cette action qui œuvre pour les enfants victimes des cancers en service pédiatrique comme une action désormais pérenne tout en assurant l’engagement de la municipalité future!

Sylvie Garopin, membre de l’association « Rêve de Marie », quant à elle, invitait toute l’assemblée à venir à l’Assemblée Générale qui se déroulera à la Salle des Fête de Saint Désert le 15 novembre et que ce jour là, la totalité des dons sera remis aux professionnels de la recherche sur le cancer pédiatrique qui seront présents.

Lors de cette soirée, on notait également la présence de Dominique Melin Vice-présidente en charge des équipements sportifs d’intérêts communautaires et du soutien aux activités sportives, charge de la vie dans les quartiers, Sophie Landrot, Adjointe en charge du développement du commerce chalonnais et de l’animation, Dominique Rougeron, Déléguée aux relations avec le monde culturel et sportif et de nombreux commerçants venus apporter leur soutien à cette cause.

