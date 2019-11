Samedi partez à la recherche de vos ancêtres lors d'une rencontre généalogique

Vous avez décidé de vous plonger dans le passé pour mieux connaître l'histoire de votre famille et retracer précisément le parcours de vos ancêtres? Pour cela, tôt ou tard, vous allez devoir forcément élaborer un arbre généalogique. Samedi, une journée portes ouvertes est organisée avec des ateliers et la présentation de l'indexation et l'un des meilleurs logiciels pour y parvenir. Plus de détails avec Info Chalon.

«Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va»



Cette phrase, qui sonne comme une sentence, nous vient d'Otto von Bismarck, un des plus célèbres chanceliers allemands, elle sous-entend, avec justesse, l'idée qu'il faut bien se connaître afin de se construire correctement en tant que personne.



La famille est la première des entités qui contribue à façonner notre identité et personnalité. Nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., ont contribué à faire de nous ce que nous sommes. Si on ne les a pas choisis, nous pouvons toujours mieux les connaître. Ainsi, comprendre l'histoire de ses ascendants, c'est appréhender de manière plus claire l'environnement auquel on est lié, c'est donc mieux se connaître soi-même.



La généalogie est définie comme la pratique ayant pour objet la recherche de la parenté et de la filiation des personnes.



Autrefois réservée aux familles nobles et pratiquée par une élite — on peut à cet égard citer les célèbres généalogistes Saint Simon, La famille d'Hozier et Claude-François Menestrier — la généalogie s'est particulièrement démocratisée depuis une trentaine d'années.



Ce travail est souvent matérialisé par ce que l'on appelle l'arbre généalogique, c'est-à-dire la représentation graphique de la généalogie ascendante ou descendante d'un individu, aussi dit de cujus*.



Si pour la plupart d'entre nous, effectuer des recherches en généalogie est un passe-temps sympathique qui nous permet d'en savoir un peu plus sur l'histoire de nos ancêtres, pour d'autres, l'enjeu est considérable et peut changer une vie.



Pensons notamment aux personnes n'ayant pas connu leurs parents ou à celles contactées par le notaire pour toucher un héritage. C'est le fameux oncle d'Amérique!



Aujourd'hui, avec le développement de l'informatique et d'Internet, nous disposons d'outils de plus en plus rapides et efficaces pour nous accompagner dans nos passionnantes recherches.



Comme nous vous l'expliquions plus haut, de multiples raisons peuvent motiver une personne à effectuer des recherches généalogiques, la principale étant une recherche identitaire.



Dans un monde où le présent est tumultueux et l'avenir incertain, retrouver son passé peut apporter une certaine stabilité.



Rien de plus difficile que de ne pas savoir d'où nous venons.



Les recherches peuvent pourtant s'avérer particulièrement difficiles.



C'est la raison pour laquelle une journée portes ouvertes sur la généalogie avec divers ateliers et présentations (outils Internet, recherche sur les bases de données, impression de votre généalogie avec le site mondialement connu FamilySearch, un des meilleurs logiciels pour faire son arbre généalogique) pour vous guider dans vos recherches et répondre à toutes vos questions.



Elle se tiendra ce samedi 9 Novembre de 9 heures à 19 heures à l'adresse suivante :

32 Rue de la Motte

71100 Chalon-sur-Saône

(Entrée gratuite et Buffet)



Vous voulez en savoir plus sur vos ancêtres? Alors, samedi, vous savez ce qui vous reste à faire...



* «de qui» en latin.En généalogie, cette locution nominale désigne la personne dont on fait l’arbre généalogique.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati