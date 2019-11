Journées de la Robotique (Gianni Pillon, directeur IUT de Chalon) : "On va vivre de belles journées"

du jeudi 7 au dimanche 10 novembre…

Ce jeudi matin à l’IUT de Chalon eu lieu l’inauguration et la visite officielle des Journées de la robotique version 5. Plusieurs personnalités ont eu le plaisir de découvrir la robotique dans tous ses états sous la direction de Gianni Pillon, directeur de l’IUT de Chalon, Olivier Lluansi, délégué aux Territoires d’Industrie auprès du Ministre de l’économie et des finances et de la Ministre de la cohésion des territoires, Jean-Paul Emorine, Sénateur de Saône-et-Loire, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Juliette Ménetier Dupont, Maire de Givry, Alain Gaudrey, Maire de Fragnes/La Loyère et de Daniel Christel, Maire de Saint-Désert.

Gianni Pillon, Directeur de l’IUT de Chalon s/Saône : « Ces journées de la robotique, c’est déjà une réussite. Cette réussite existe parce qu’il y a un noyau d’enseignants, de personnel administratif et technique, d’étudiants qui font avancer ce projet. C’est la 5e année pour ces journées de la robotique. Le grand Chalon est un des principaux partenaires. Nous avons la chance que cet évènement se déroule cette année sur quatre jours. Cela peut exister car il y a des industriels qui nous font confiance. Merci à tous pour votre implication. On va vivre de belles journées! »

Sébastien Martin, Président du Grand Chalon : « Les territoires comme les nôtres qui sont ce qu’on appelle des territoires intermédiaires, ils ont deux voies possibles. Soit se planter, soit saisir quelques opportunités et essayer d’aller de l’avant et d’être tirés vers le haut. Et çà ne peut pas se faire sans des établissements d’enseignement supérieur comme le nôtre. Sans formation d’enseignement supérieur, on ne réussira pas la transition des territoires comme les nôtres, notamment leurs transitions industrielles vers laquelle il faut apporter de plus en plus de valeur ajoutée. La compétition elle est mondiale, elle n’est pas localisée à la Saône-et-Loire, et si on veut que nos entreprises soient de plus en plus compétitives, il faut que l’on les aide à amener plus de valeur ajoutée. Et çà se fait par le niveau de qualification des personnels qui vont travailler dedans. Votre rôle il n’est pas simplement ici à Chalon de transmettre un savoir. Le rôle de l’IUT on l’a toujours inscrit dans une stratégie globale et cohérente de développement et d’attractivité de ce territoire. Je suis très heureux qu’il y ait plein d’initiatives qui soient prises ici. Que nous ayons réussi l’ouverture du 4e département, que l’on soit à la 5e année des journées de la robotique. Qu’il y ait des liens qui soient créés avec les industriels du territoire, avec les autres établissements d’enseignement supérieur, avec la collectivité qui aménage le territoire, qui est le Grand Chalon. C’est comme ça que l’on peut tirer notre territoire vers le haut. »