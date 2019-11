« Quelques fleurs », la boutique référence fleurs à Chalon-sur-Saône

« Pour toutes les occasions, c’est avec plaisir que nous réaliserons pour vous, toutes sortes de compositions, de fleurs coupées ou de plantes ! »

La boutique « Quelques fleurs », située 25 rue de la Citadelle (en haut de la Citadelle) à Chalon-sur-Saône qui propose le service Interflora, est un émerveillement pour les sens. Vous trouverez dans ce joli magasin, un vaste choix de fleurs, plantes vertes et fleuries et divers objets de décorations, et idées cadeaux tels que : vases, bougies…

Nadège, propriétaire du magasin, perpétue son savoir-faire au sein de sa société depuis 1999. Assistée de son employée Lydie, elles sauront vous proposer des bouquets ou des compositions florales uniques. Les fleurs en provenance du midi de la France, de Hollande et d’Equateur sont choisies pour leur qualité et souvent pour leur originalité.

Cette fleuriste se fait un point d’honneur à créer des compositions florales les plus adaptées à vos demandes et pour tous les budgets. A l’écoute de sa clientèle, elle saura vous conseiller sur le meilleur choix possible.

Quels que soient les événements (Naissance, mariage, communion, fêtes, anniversaires…), cette passionnée de fleurs, est au plus près de vos demandes, pour que vos sentiments soient retranscrits au travers des bouquets ou des compositions que vous offrirez. Sur l’un des murs de la boutique, on peut lire : « Un simple regard posé sur une fleur et voilà une journée remplie de bonheur», car ce que Nadège aime avant tout, c’est transmettre de la joie.

N’hésitez plus, poussez la porte de ce magasin dont le charme ne vous laissera pas insensible. Cette sympathique commerçante vous réservera un accueil chaleureux.

Boutique « Quelques fleurs », bouquets et compositions selon vos envies!

« Quelques fleurs » est ouvert le lundi de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h, du mardi au samedi de 09 h à 12h et de 14 h à 19 heures et le dimanche matin de 9 h à 12 h 30, renseignements : Tél au 03 85 48 15 36.

Vous pouvez consulter le site du magasin : www.fleuriste-quelquesfleurs.com ou sur le facebook « quelques fleurs »

Publi-information