VeloSurSaône mobilisé pour l'opération «Cyclistes brillez!»

Jeudi après-midi, c'était la 2ème journée de la campagne «Cyclistes brillez!». Une opération organisée par la FUB, le Grand Chalon et des associations comme VeloSurSaône. Retour sur cette opération de sensibilisation avec Info Chalon.

En automne et en hiver, les cyclistes sans éclairage ni accessoire renforçant leur visibilité sont particulièrement vulnérables.



Jeudi après-midi, c'était la 2ème journée de «Cyclistes brillez!», campagne de sensibilisation sur les dangers de la circulation. Organisée conjointement par la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB), le Grand Chalon et des associations comme VeloSurSaône qui était présente sur la Place de l'Obélisque.



C'était l'occasion également de donner son avis en répondant à une enquête pour évaluer Chalon-sur-Saône en matière de cyclabilité. Les résultats seront publiées en 2020, ils permettront aux candidats aux municipales de mieux cerner les attentes des citoyens souhaitant se déplacer à vélo.



D'ailleurs, si mardi, ils ont reçu la visite de Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et Mourad Laoues, conseillier municipal et tête de liste du groupe «Bien vivre à Chalon», jeudi, ce fut le tour d' Alain Rousselot-Pailley, maire de Châtenoy-en-Bresse et tête de liste de «Ensemble Chalon».



Cet après-midi, dans le cadre de «Convergence», une opération de la FUB qui invitait les cyclistes de France à rejoindre les manifestations à vélo organisées sur leur territoire ce jour là.



Pour le Chalonnais, départ à 14 heures 30, devant les mairies de Chalon-sur-Saône, Châtenoy-le-Royal, Crissey et Saint-Marcel, arrivée à 15 heures 45 à l'Abattoir.



Vous pouvez donner votre avis sur l'enquête «Votre ville est-celle cyclable» sur www.parlons-velo.fr

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati