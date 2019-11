Un important dispositif de secours rue Pierre Deliry à Chalon sur Saône

Depuis 10h30, une quinzaine de sapeurs pompiers sont sur place.

C'est une odeur de brûlé qui est à l'origine d'un important déploiement de sapeurs pompiers au 11 A rue Pierre Deliry à Chalon sur Saône. Une quinzaine de sapeurs pompiers et quatre véhicules sont sur place actuellement. La prudence est de mise si vous circulez dans le secteur. Plus d'infos plus tard sur info-chalon.com