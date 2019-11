A Chalon : Ramène ta science!

ce dimanche 10 novembre, parking de l'IUT de Chalon…

Le Grand Chalon et la Communauté Urbaine Creusot/Montceau s'associent cette année encore à la Fête de la Science. Chercheurs, ingénieurs, associations, étudiants vous donnent rendez-vous au Village des Sciences, ce dimanche 10 novembre, parking de l'IUT de Chalon. Dans un lieu imaginé comme un espace d'expérimentation, venez découvrir les technologies du futur, des robots à la cration numérique, des objets connectés à la réalité virtuelle.

Ce samedi après-midi, il y avait foule sous le chapiteau de 450m2 installé pour cet évènement. Petits et grands se sont intéressés à l'écoute de la station spatiale, à la réalité virtuelle, du visible à l'imaginaire, du minéral à l'objet d'art, on rencontré des robots et bien d'autres sujets... L'inauguration officielle du Village des Sciences a eu lieu cet après-midi en présence de nombreuses personnalités. Séance de rattrapage pour les retardataires ce dimanche!