Ce soir concert Faso Lili à 20 heures à l'Indian Spice Masala

Ce soir, Faso Lili donnera un concert au restaurant Indian Spice Masala, à Chalon-sur-Saône. Venez vibrer au son des percussions africaines en cette veille de jour férié pour une représentation unique. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce dimanche soir, à l'Indian Spice Masala, concert avec Faso Lili, à 20 heures.



Faso Lili, qui signifie «Les racines du pays» en mooré, est une association à but non lucratif dont l'objet est de créer des liens culturels entre le Burkina Faso et plus largement l'Afrique de l'Ouest et la France. Née à l'initiative des frères Diarra, Samba et Mamoudou, deux griots burkinabés, témoins directs de la pauvreté dans leur pays d'origine, Faso Lili souhaite partager leurs connaissances artistiques et artisanales (musique, chants, danses, contes et fabrications d'instruments de musique) afin d'offrir aux jeunes de ces régions sinistrées d'Afrique un futur et une raison de vivre.



Lorsque Samba s'installe à Chalon-sur-Saône en 2012, il souhaitait poursuivre ce but dans sa ville d'adoption. Depuis, il propose des cours de danse et de percussions africaines, en particulier le n'goni*, aux Chalonnaises et Chalonnais mais aussi le théâtre au sein de la Compagnie Bagolo-Tiga.



À ce jour, l'association compte une 60aine de membres.



Alors, n'oubliez pas ce soir à 20 heures, à l'Indian Spice Masala!



Tarif : 20 euros (assiette indienne au choix+ naan+boisson).

Adresse :

Indian Spice Masala

2 Avenue Boucicaut

71100 Chalon-sur-Saône

Contact :

Tél. : 09.72.80.47.41

* Un instrument à cordes.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati