Belle réception pour Ophélie Pierret, reine 2020 du quartier St Cosme/Bellevue

c'était ce samedi soir au local du comité à Chalon…

Ce samedi soir, au local du comité situé à l'angle de l'avenue St Cosme, le comité de quartier Saint-Cosme/Bellevue avait mis les petits plats dans les grands en l'honneur d'Ophélie Pierret, reine 2020 du quartier. Le samedi 30 novembre prochain, à la salle Marcel Sembat, Ophélie aura l'honneur de représenter son quartier lors de la soirée de l'élection de la Reine du Carnaval de Chalon 2020. Le maire de Chalon, Gilles Platret était présent pour cette remise d'écharpe, ainsi que plusieurs présidents de comités et certaines prétendantes à l'élection des reines 2020. Faustine Ampère, reine du carnaval 2019 pour encore quelques jours était également présente ainsi que Sophie Plat, 1ere vice-reine du carnaval et la Rosière de Saint-Jean-des-Vignes. Ophélie a reçu fleurs et cadeaux. Cette soirée s'est terminée autour du buffet et du verre de l'amitié.

Qui succèdera à Faustine Ampère, reine du carnaval de Chalon 2019 ?