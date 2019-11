L’Harmonie La Vaillante à la hauteur de son événement !

Pour la der d’Eddie Nicollet, c’est une sortie réussie tant le concert fût de qualité ! « Merci de nous avoir fait voyager, découvrir des nouveautés, nous avoir fait chanter ainsi que le public… », a déclaré Philippe Cochet le Président de l’Harmonie

Le Grand Orchestre de l’Harmonie Municipale La Vaillante de Chalon-sur-Saône, composé d’une soixantaine de musiciens avait donné rendez-vous lundi après-midi pour un grand concert à la Salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône à partir de 17 heures sur le thème musical : « Panorama sur 15 ans de direction d’orchestre » suite au départ de son leader à la baguette.

C’était aussi l’occasion pour tous les musiciens de saluer sur les devants de la scène l’homme qui les a dirigés pendant 15 ans et qui a poussé cet orchestre en haut de l’affiche. En effet, dans une émotion partagée, devant plus de 700 personnes, c’était la dernière fois que les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Chalon-sur-Saône étaient dirigés par Eddie Nicollet qui s’apprête à prendre une retraite bien méritée.

Aussi en accord avec les musiciens, tous avaient décidé de jouer les morceaux qui les ont le plus séduits au cours de leurs 15 années de collaboration avec leur chef d’orchestre.

The Divine Comedy ‘The Inferno et Paradiso’ (Robert W. Smith)

Huyata (arr J.M Bondeaux) 1er morceau qu’ils avaient joué en 2004 sous l’ère Nicollet,

La Forza del Destino (de Guiseppe Verdi arr Franco Cesarini), la pièce la plus difficile qu’ils ont interprétée en 15 ans,

Schindler’s list, violon solo : Clémence Nicollet (John Williams, arr Calin Custer)

At a Dixieland Jazz Funeral (Jared Spears)

(Entracte)

Mission impossible (de Lalo Schifrin arr Toshio Mashima) un grand succès !

Second suite for military Band in F major (Gustav Holst)

Russian Gipsy Song (arr Scott Richards)

Housse of Horrors (arr Tom Wallace)

Lux Aurumque (Eric Whitacre)

La Tribu de Dana, chanteur Rap Guillaume Sioc’Han de Kersabiec (arr Axel Wilson)

The Chicken (Jaco Pastorius arr Bjorn M. Kjaernes)

Le public d’ailleurs, participait à cette fête musicale en reprenant les refrains des chansons At a Dixieland Jazz Funeral et La Tribu de Dana

Ce concert de 1 heures 30 en deux parties qui a séduit le public qui n’a pas hésité, comme il se doit, à ovationner tous les musiciens chanteurs participant à l’événement.

Les musiciens adressaient un grand merci à leur Chef d’Orchestre,

Et qui lui chantait sur un air d’une chanson de Michel Fuguain, avec des arrangements locaux « Bon départ à la retraite ! ».

Lors de ce concert, on notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Nathalie Leblanc, Conseillère Régionale, Robert LLorca, Directeur du Conservatoire du Grand Chalon, de nombreuses Conseillères Municipales …

Petit clin d’œil sur le chœur de l’orchestre en pleine représentation

A la plus jeune de l’orchestre, la petite Faustine,

Aux percussions,

Aux cuivres…

Le photoreportage info-chalon.com