A l’occasion du 2ème anniversaire du magasin ‘Superdry’ : une offre spéciale pour les lecteurs info-chalon !

-50% sur le deuxième article acheté dans ce magasin de vêtements tendances qui habillent les femmes et les hommes de la tête aux pieds

Benoit Philippe, le gérant du magasin ‘Superdry ‘, situé 6 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, propose à sa clientèle du prêt-à-porter féminin et masculin très tendance qui associe les styles « vintage américains, japonais et britanniques ainsi que de la maroquinerie et de nombreux accessoires ».

Cette boutique propose une sélection de vêtements pour femmes et hommes très habillés (vestes, blousons, manteaux …) et sportwear, mais aussi : chemises, salopettes, polos, sweats, jupes, chaussures, ainsi que de nombreux accessoires (écharpes, tenues de ski, montres, maillots de bain, ceintures, sacs à mains, sacs à dos, portefeuilles, parapluies, gourdes, bonnets, gants, boxers H/F, casquettes, montres, trousses de toilettes …) à des prix tout à fait abordables.

Aussi, à l’occasion de la deuxième année d’existence du magasin, le gérant propose aux lecteurs d’info-chalon une remise de -50% sur le deuxième article acheté en prononçant le mot passe « J’ai vu cette offre sur info-chalon ».

Une occasion rêvée, quand on sait que ce magasin vient de recevoir la toute nouvelle collection ski, pour hommes et femmes ainsi que tous les accessoires (bonnets, gants, masques, chaussettes, couvres cous et polaires).

(Attention cette offre est valable uniquement jusqu’au samedi 16 Novembre 19h, dépêchez-vous !)