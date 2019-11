Premiers pas dans la démocratie pour les membres du Conseil municipal des enfants

Mercredi en fin d'après-midi, avait lieu l'ouverture du 5ème Conseil municipal des enfants pour une démocratie locale renforcée, dans la Salle des Conseils de l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône avec le maire et les 37 jeunes élus. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis 2015, date de la création du Conseil municipal des enfants (CME), ce sont 196 élèves issus des 21 écoles élémentaires publiques ou privées de Chalon-sur-Saône.



Hier, à 18 heures, débutait le 5ème CME avec 37 jeunes*, élus pour un mandat d'un an (de novembre 2019 à juin 2020), Gilles Platret, maire de la ville, Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires sociales, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des Espaces Verts et du développement durable, et Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge de la démocratie locale et de la vie associative.



Les 37 membres sont des enfants scolarisés en classe de CM1 ou CM2 et habitant à Chalon-sur-Saône, tous élus au cours du mois d’octobre 2019 dans les 21 écoles élémentaires publiques ou privées de notre ville.



Le Conseil municipal des enfants a pour mission de proposer un lieu de rencontre et de dialogue entre la municipalité et les enfants de la Ville. Il permettra aux enfants d'être sensibilisés à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques, mais aussi d'être force de proposition, notamment en participant à des réflexions proposées par la Ville et en s'investissant dans des projets citoyens.

Dans ce cadre, le CME se décline en différentes commissions aux seins desquelles les enfants seront répartis selon les thématiques de leur choix (environ 6 réunions par commission, sur le temps périscolaire).



L'adjoint au maire en charge de la démocratie locale et de la vie associative a annoncé le programme de ce 5ème mandat, suivant le souhait des 37 membres répartis en 4 ateliers, après avoir fait le bilan des réalisations du 4ème mandat (2018-2019).



Les 4 thématiques proposées pour le mandat 2019-2020 sont :

— Atelier n°1 «BIODIVERSITÉ»: «L'auberge des insectes » au Parc de la biodiversité, création d’un espace paysager de différentes hauteurs à partir de plantes dont elles se nourrissent ainsi que la réalisation de panneaux explicatifs.

— Atelier n°2 «INTERGÉNÉRATIONNEL» : échange avec les usagers de la Maison des Séniors sous forme d’ateliers de théâtre d’improvisation puis représentation à l’issue de l’année.

— Atelier n°3 «ÉCOLOGIE» : ateliers zéro déchet et écologie. Un livret de recettes et modes d’emploi sera réalisé tout au long de cet atelier.

— Atelier n°4 «SOLIDARITÉ» : échange avec la classe pédiatrique Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, avec visite des locaux du Service Pédiatrie.



Le CME se réunira donc 6 mercredis pour les séances de travail des membres : le 27 novembre 2019, le 8 janvier 2020, le 5 février 2020, le 11 mars 2020, le 13 mai 2020 et le 10 juin 2020 (préparation de la séance plénière + pique-nique) et ce même mois de juin, la séance plénière au cours de laquelle seront restituées les travaux effectués par les enfants au maire.



Tout au long de leur mandat, les membres du CME seront également associés aux manifestations et festivités locales (cérémonies officielles, inaugurations, commémorations).



Ils participeront, entre autres, à une exposition interactive «9-13 ans : Moi, jeune citoyen» en partenariat avec le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), la journée écocitoyenne (sensibilisation à la pollution causée par les mégots de cigarettes), en partenariat avec le Conseil des Jeunes ou visiteront le Centre d'incendie et de secours (CIS) de Chalon-Sur- Saône et la base pétrolière interarmées (BPIA) Caserne Carnot.



2 séances plénières ouvertes au public et présidées par le maire ou son représentant se tiendront dans la Salle des Conseils de l’Hôtel de Ville au moment de l'installation puis du bilan de fin de mandat du CME où seront notamment présentées les conclusions/propositions de chaque commission.



S'ils remplissent toujours les conditions de désignation et en émettent le souhait au terme de leur mandat, les membres du CME pourront se représenter.

* La liste des membres à paraître dans un prochain article sur Info Chalon.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati