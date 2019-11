La liste des membres du 5ème Conseil municipal des enfants de Chalon-sur-Saône (2019-2020)

Comme convenu, Info Chalon vous donne la liste des 37 membres du Conseil municipal des enfants, lequel s'est tenu, hier, à 18 heures, dans la Salle des conseils de l'Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, en présence de nombreux parents et élus.

Liste des 37 enfants élus au 5 ème Conseil municipal des enfants (CME) :



1) Hamza (Maurice Cortot) CM2

2) Camillia (Clair Logis) CM1

3) Shaynese (Louis Lechère) CM2

4) Leyn (Citadelle) CM2

5) Zahra (Romain Rolland) CM1

6) Wael (Bourgogne-Pierre Vaux) CM1

7) Maëlle (Jean Lurçat) CM2

8) Yousra (Saint-Exupéry) CM2

9) Nahel (Le Devoir) CM2

10) Nermine (École de l'Est) CM1

11) Yassir (École de l'Est) CM2

12) Adam (Saint-Jean-des-Vignes) CM2

13) Léandre (École des Charreaux)CM2

14) Nathan (Louis Lechère) CM1

15) Maëlle (Jean Moulin) CM1

16) Cécile (Citadelle) CM2

17) Lola (Clair Logis) CM2

18) Iren (Jean Lurçat) CM2

19) Manel (Vivant Denon) CM2

20) Chahine (Pablo Neruda) CM1

21) Adèle (La Colombière) CM2

22) Hippolyte (Vivant Denon) CM1 (en photo)

23) Juliette (Jean Moulin) CM2

24) Faustine (Rives de Saône) CM2

25) Emanuel (Saint-Exupéry) CM2

26) Etane (Laënnec) CM2

27) Jules (Pablo Neruda) CM2

28) Mia (Louis Lechère) CM2

29) Héloïse (La Colombière) CM1

30) Elyna (Maurice Cortot) CM1

31) Khadija (Anne Franck) CM2

32) Simon (Le Devoir) CM1

33) Rayan Jamil (Anne Franck) CM1

34) Lison SAINT (Saint-Jean-des-Vignes) CM1

35) Inès (Laënnec) CM2

36) Tyana (Pauline Kergomard) CM1

37) Ayoub ((Liberté-Égalité-Fraternité) CM2



Soit 21 filles et 16 garçons. C'est (presque) la parité!



Étaient également présents à l'ouverture de ce 5ème CME, hier, à 18 heures, dans la Salle des conseils de l'Hôtel de Ville, outre Gilles Platret, maire de la ville, Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires sociales, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des Espaces Verts et du développement durable, et Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge de la démocratie locale et de la vie associative, Philippe Bourdiau, référent lien social à la Maison des Séniors, Bruno Cottier, du service des Espaces Verts de la Ville, Isabelle Protheau, cadre de santé au service Pédiatrie et urgences, Emmanuel Sarre, service démocratie locale, Maud Bony, responsable du Service Démocratie locale, Soler Xiong, du Service Démocratie locale, Estelle Lehecka, Amani Mansar, Patricia Da Silva et Célia Fanciullo, animatrices.



Encore merci de t'être prêté au jeu, Hippolyte!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati