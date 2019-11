La sclérose en plaques.. parlons-en ! Une conférence est organisée ce samedi à Chalon sur Saône

Une conférence sur la Sclérose en Plaques se tiendra ce samedi 16 novembre à partir de 14h, au Centre de Rééducation Marguerite Boucicaut à Chalon.

Invités par l'association Sclérose En Plaques 71, deux neurologues feront le point sur les connaissances actuelles et un focus sur les troubles urinaires afin de répondre aux questionnements des patients, de leur entourage et des professionnels de santé.

La Sclérose En Plaques (SEP pour les intimes), est une maladie auto-immune neurodégénérative, qui laisse encore beaucoup de zones d'ombre : on ne sait pas (SEPas) exactement ce qui la déclenche, les facteurs favorisant sont nombreux mais aucun ne semble déterminant, on ne SEPas la guérir mais seulement traiter les symptomes et limiter les poussées, on ne SEPas quels symptomes seront les plus présents chez tel ou tel malade : fatigue, troubles sensitifs, visuels, moteurs, cognitifs et on ne SEPas non plus à quel rythme et comment va évoluer la maladie pour tel ou tel individu...

Néanmoins, la recherche est active et les raisons d'espérer des améliorations significatives de la prise en charge et la découverte d'un traitement curatif ne manquent pas.

Cette conférence est donc bienvenue pour éclairer le sujet et pour rencontrer les membres de l'association Sclérose En Plaques 71 regroupant les personnes concernées par la sclérose dans le département