Coup de jeune pour le 100e Carnaval de Chalon!

info-chalon.com, partenaire média du carnaval de Chalon vous en dit plus…

Pour cette 100e édition du Carnaval de Chalon, le Comité des Fêtes a voulu redonner un coup de jeune à cet évènement avec la création d’un logo, d’une nouvelle affiche et un site internet revisité.

En préambule à cette soirée, le président du comité des fêtes, René Dubois rappela que la 1ere cavalcade eu lieu en 1907, la 1ere élection des Reines en 1908. En 2020, on fêtera la 100e édition. Mais si on fait le calcul, le carnaval de Chalon aurait plus de 100 ans, sauf qu’il faut savoir que celui-ci n’a pas eu lieu entre les deux guerres mondiales et durant la guerre du Golfe.

Ce jeudi soir à la Maison des Vins étaient donc présentés la Marque « Carnaval de Chalon » la nouvelle affiche et un visuel du nouveau site internet. Gilles Platret, maire de Chalon, de nombreux élus, bénévoles du comité, présidents de comités de quartiers, plusieurs prétendantes au titre de reine du carnaval de Chalon, partenaires et médias étaient présents. C’est la Société Com’Air à Chalon qui était chargée de la création du logo et de l’affiche et la Société Idéal Solution pour le site internet. Sur le logo ou plus précisément sur la Marque « Carnaval de Chalon » on y retrouve les confettis et la « Cabache ». L’affiche a été remodelée et le site rajeuni. Les surprises seront nombreuses pour cette 100e édition.

Gilles Platret, maire de Chalon : « Ce soir c’est un peu le lancement du 100e carnaval de Chalon. Ça va être un moment mémorable. Ce sera bien sûr un carnaval à part. Carnaval c’est l’avènement du printemps au cœur de l’hiver. La notoriété de notre ville dépend aussi beaucoup de ces évènements. Carnaval est le 1er grand évènement de l’année. On commence l’année, on réveille Chalon grâce à carnaval. Je suis très heureux des résultats obtenus. Ce soir, c’est parti ! »

La Marque "Carnaval de Chalon"

L'affiche du 100e carnaval de Chalon