La meilleure soupe à Chalon s/Saône est...?

le "Velouté d'automne"…

Le vainqueur de la 11e édition du Festival des Soupes est la soupe "Velouté d'automne" concoctée par Sylvie, Ghita et Sara (Maison de quartier du Plateau Saint-Jean). Pour tout savoir sur la fameuse soupe. Inspirée de grand-mère, estimation du coût pour 4 personnes, ingrédients : 600g de potimarron, 2 échalotes, 1 gousse d'ail, 2 carottes, 1/2 cuillère à café de gingembre, noix de muscade, 100gh de crème liquide, 20g de beurre, sel, poivre et pain. Pour la préparation : Faire revenir les échalotes et l'ail dans le beurre, ajouter le potiron et les carottes coupées en dés, laisser cuire, ajouter l'eau bouillante et laisser cuire à nouveau, ajouter le sel, le poivre et le gingembre. Mixer. Incorporer la crème et une pincée de noix de muscade. Faire revenir les morceaux de pain dans du beurre. Servir la soupe avec des croûtons de pain. Bon appétit!

Sylvie, Ghita et Sara (Maison de quartier du Plateau Saint-Jean)