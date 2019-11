Festival Instances : Film 'Maguy Marin, l'urgence d'agir'

En partenariat avec l'association La Bobine

Maguy Marin, L’urgence d’agir est un objet cinématographique mêlant grâce et colère, art et politique, avec comme fil rouge la transmission de la pièce emblématique May B qui révéla cette grande chorégraphe et sa compagnie, il y a 37 ans.

David Mambouch (2019 - 1h48)

LUN 18 NOV 2019 — 19h30 - Renseignements et réservation : Tél. 03 85 42 52 12

Texte : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône