Ambiance western pour le repas des ainés des comités de quartier St Jean et Plateau St Jean

ce dimanche à la salle Marcel Sembat à Chalon…

Les comités de quartiers de Chalon s/Saône ne manquent pas d'idées. La preuve en est encore aujourd'hui lors du repas des ainés des comités de quartiers Saint-Jean-des-Vignes et du Plateau Saint-Jean. En effet la salle Marcel Sembat était superbement décorée sur le thème du western (cactus, totems, drapeaux, décors far-west...), les tables étaient également ort bien présentées. On pouvait croiser des cowboys, des scaws et même un chef indien. L'ambiance allait être forcément au rendez-vous avec la chanteuse/guitariste Lilly West et les danseuses de La Gaudriole. 240 convives étaient prêts à festoyer autour d'un bon repas préparé par Morey traiteur. Gilles Platret, maire de Chalon acccompagné de plusieurs élus, René Dubois, président du comité des fêtes de Chalon et neuf prétendantes au titre de Reine du 100e carnaval de Chalon étaient présents lors de ce dimanche festif.

Les bénévoles des deux comités de quartier (St Jean-des-Vignes et Plateau St Jean)

Yvette Michelin, présidente du comité de quartier St Jean-des-Vignes et Jean-Michel Morandière, président du comité de quartier des Prés St Jean

Neuf prétendantes au Titre de Reine du 100e Carnaval de Chalon étaient présentes

(manque sur la photo : Mathilde Zaourou, Centre/Pasteur et Amandine Leschelet, commune d'Oslon retenues par leur travail)