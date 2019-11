De plus en plus de nouveaux chalonnais!

c'est le constat encourageant évoqué ce jeudi soir au Salon d'Honneur de l'Hôtel-de-Ville...

Le Salon d’Honneur était trop petit ce jeudi soir à l’occasion de la cérémonie honorant les nouveaux arrivants chalonnais. Gilles Platret, maire de Chalon, Sébastien Martin, président du Grand Chalon et de nombreux élus recevaient plus de 120 nouveaux habitants.

Gilles Platret, maire de Chalon : » Vous êtes plus de 800 à avoir été recensés depuis le début d’année et contactés à l’occasion de cette cérémonie. Ce qui est un signe, signe que la ville de Chalon accueille une population nombreuse et à renouvellement constant. Il se trouve que depuis quelques années on sent un mouvement plus favorable à l’installation dans la ville centre. Plusieurs raisons à cela, l’activité professionnelle, certains on peut être fait le calcul de résider en dehors de Chalon. Se rapprocher d’un certain nombre de services, de ses commodités, ses infrastructures… Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif particulièrement développé avec 600 associations actives sur la ville. Il est impossible de s’ennuyer à Chalon. Cette richesse là est fabuleuse. Une ville ce n’est pas simplement une succession de rues ou une liste à recensement, c’est d’abord ce qui s’y déroule. La ville c’est le champ de tous les possibles. Nous savons accueillir à Chalon. On attache une grande importance à ce que la vie se déroule dans les quartiers. Cette vie passe par les maisons de quartiers. Les maisons de quartiers c’est un peu nos petites mairies dans les quartiers. La maison des Séniors propose énormément d’activités. Notre espoir c’est que la population continue d’augmenter. Nous sommes sur des années de plus en plus en hausse. Il y a dans cette ville de quoi passer de très bons moments. C’est ce que nous souhaitons ».

Sébastien Martin, président du Grand Chalon : » Nous sommes heureux car nous regagnons des habitants. Une des compétences du Grand Chalon c’est le développement économique. Nous avons un IUT, un panel important de formations. Le centre nautique avec un tas d’activités. Sachez que tous les services de la ville et du grand chalon sont mutualisés. Nous travaillons ensemble. Bienvenue à Chalon et le Grand Chalon ! »

Françoise Finas, présidente de l’Accueil des Villes Françaises (AVF) : « On va vous proposer de vous insérer rapidement de façon chaleureuse. Nous sommes capables de vous proposer un panel d’activités. Activités créatives, sportives, dessin, peinture, jeux, cuisine, informatique, art floral, caligraphie… AVF, c’est la plus grande association après la Croix Rouge, à savoir, 60 000 bénévoles répartis partout, 300 sports locaux et surtout 11 000 bénévoles. En venant à Chalon, vous avez fait le bon choix ».

Cette cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié.