Succès pour le loto du comité de quartier boucicaut/Verrerie/Champ-Fleuri

Ce dimanche après-midi, salle du Clos Bourguignon avait lieu le loto organisé par le comité de quartier Boucicaut/Verrerie/Champ-Fleuri. Le président Duployer avait plutôt le sourire car plus de 200 personnes avaient pris place dans les deux salles. Il faut dire que ce dimanche était propice aux manifestations d'intérieur. Le président a pu compter sur l'aide de ses bénévoles et certains bénévoles d'autres comités de quartiers ainsi que de la Reine du quartier, Océane Chanussot, Sidney Roussel, Reine du quartier des Prés St Jean et Line Lemes, Reine du quartier St Jean-des-Vignes.