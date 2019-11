Faites connaissance avec "Brocyrillus"

6, rue de la poissonnerie à Chalon…

Brocyrillus, qu’est-ce que c’est ? C’est une boutique atypique avec un gérant atypique qui vous accueille chaleureusement. C’est une brocante, oui, mais c’est surtout une démarche de récupération, de revalorisation d’objets en fin de vie. Un objet cassé, en mauvais état, on le répare, on le relooke. C’est aussi une économie circulaire.

Chez Brocyrillus on y trouve de la brocante, des objets vintage, mais également des jouets, des jeux de société, des consoles rétro gaming, des cartes postales, du petit ameublement, de la documentation ancienne (tous sujets), des livres, luminaires, bandes dessinées des années 30 aux années 80, avec un large éventail de prix (de 0,50 cts à 300 euros), mais pas que… puisque Brocyrillus permet aux artisans locaux d’exposer leurs créations, comme, Pepper Mint (Isabelle Rigaux création), bijoux et objets déco en argile polymère et résine ou comme Annabelle Marceau (atelier de décoration) qui y expose des petits meubles restaurés. Elle redonne du style à vos meubles (sur devis).

Brocyrillus, c’est où ? La boutique est située au 6 de la rue de la poissonnerie à Chalon. Elle est tenue par Cyril Ollivier, un passionné de brocante depuis plus de 15 ans. Après 15 ans dans la grande distribution et une grande période de chômage, un matin, Cyril décide de se lancer dans le grand bain et faire de sa passion, son métier. Il démarre de zéro. Il fréquente les déchetteries, il y des donateurs également, il tourne sur un quartier un jour précis et fait les poubelles, on appelle cela : la maraude. « Il y a six mois je n’avais rien. Le bébé existe il faut en prendre soin. »

Si vous avez de vieux bouquins, des objets anciens ou plus récents ou d’autres choses, pensez Brocyrillus.

Brocyrillus vous attend Vendredi 6 décembre de 17h à 21h, pour son vernissage et le concept vous sera présenté, sa boutique et ses partenaires. En attendant 2020, où plusieurs évènements seront mis en place.

Les horaires de Brocyrillus : Lundi (fermé). Mardi : de 14h à 18h. Mercredi : de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h. Jeudi : de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h. Vendredi : de 9h30 à 18h. Samedi : de 9h30 à 18h. Dimanche : de 8h30 à 14h.

Mais au fait, pourquoi Brocyrillus ? : pour, Broc (brocante), cyril (prénom), us (Stradivarius, joli violon)

Cyril Ollivier