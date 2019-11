A Chalon, les bénévoles du comité Centre/Pasteur étaient à pied d'oeuvre

pour la distribution des colis de Noël…

Noël approche et débute donc la ronde de la distribution des colis de Noël aux anciens dans les différents quartiers. C'est le comité Centre/Pasteur qui a commencé l'opération ce mardi après-midi et ce mercredi matin avec une centaine de colis à remettre. C'est au local du comité, place de l'hôtel-de-ville, qu'Hélène Lapiche, présidente du comité et ses bénévoles ont reçu les personnes qui s'étaient inscrites. L'occasion de passer également un bon moment avec un bon café et quelques biscuits. Bernadette Vellard et Jacqueline Gaudillière sont venues passer un moment avec le comité.