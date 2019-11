Et si le sort de l'angioplastie chalonnaise était finalement lié à la campagne des municipales ?

La date butoir du dépôt des dossiers administratifs en vue de l'obtention du plateau technique d'angioplastie-coronographie est fixée au vendredi 30 novembre. Les explications d'info-chalon.com.

Le sujet est dans bien des têtes depuis plusieurs années et bien évidemment encore plus du côté de la cardiologie chalonnaise. Il y a quelques mois, Pierre Pribile, Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche Comté, avait laissé entendre, interrogé par info-chalon.com, qu'une issue favorable pourrait être trouvée vers la Toussaint. Toujours selon nos informations, techniquement tout est en ordre du côté de l'hôpital et toutes les procédures purement médicales semblent avoir été validées par les professionnels de santé. Alors finalement qu'est ce qui cloche ? Qu'est ce qui pourrait faire en sorte que le dossier pourrait avancer ou pas ?

Sur le ton de la confidence, plusieurs sources proches du dossier, s'étonnent du ralentissement, un énième ralentissement que certains qualifient de "politique". Seule explication "logique" pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles l'angioplastie n'avance toujours pas alors que tout paraissait en ordre, cela pourrait être l'arrivée de la campagne électorale des élections municipales et la volonté qu'aucun des candidats ne vienne s'accaparer le dossier pour un profit politique. Une raison qu'info-chalon.com n'ose imaginer au regard de l'importance d'un tel dossier pour tout le nord de la Saône et Loire.

Sollicitée par info-chalon.com, la direction de l'hôpital William Morey a tenu à préciser qu'une communication aurait lieu officiellement en fin de semaine, pour annoncer le dépôt très officiel du dossier ? Ou pour différer la demande ? Une demande qui si elle devait être différée, ne pourrait être déposée qu'à la fin du mois de mai 2020.

Laurent Guillaumé