Petit déjeuner solidaire réussi pour l’association Artisans du Monde !

Venez voyager dans cette boutique d’épicerie fine pas comme les autres !

La boutique de l’association « Artisans du Monde » installée 14 rue des Poulets à Chalon-sur-Saône organisait vendredi matin à partir de 9 heures 30 un petit déjeuner solidaire qui s’inscrivait dans le cadre de l’événement ‘Festi Sol’ (festival des Solidarité) qui remplace dorénavant l’événement SSI (Semaine de la Solidarité Internationale).

Elisabeth André, Présidente de l’association qui regroupe un collectif de 30 personnes environ, accompagnée et assistée de Georges Vuillamy, membre fondateur de l’association et quelques adhérents, avait confectionné un petit déjeuner équitable avec tous les produits proposés par cette épicerie fine afin de pouvoir échanger également sur deux axes : Le chocolat et Palestine et Liban !

Elisabeth André confiait à info-chalon : «Notre association s’inscrit entièrement dans le cadre de l’événement ‘Festi Sol’ qui se déroule pendant 15 jours en novembre. Nous avons également axé notre opération d’un côté sur le petit déjeuner équitable et de l’autre sur le plaidoyer de notre association sur la Palestine et le Liban en y ajoutant actuellement le chocolat. Car nous souhaitons parler du problème de l’eau qui existe pour ces deux pays mais également pour le chocolat. Cette opération que nous mettons en place est ouverte à tout le monde ! ».

Vous aussi venez découvrir l’équitable au quotidien dans cette boutique qui offre un large choix de produits : alimentation, produits d’hygiène et cosmétique, décoration intérieure et un vaste panel de cadeaux à offrir.

La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10 h à 12 h et 14 h à 19 h et le dimanche matin de 9 h à 12 heures. Renseignements tél : 03 85 94 72 19.