A Chalon : Le loto des Prés Saint-Jean a cartonné!

ce dimanche après-midi, salle du clos bourguignon…

Est-ce l'effet Sidney Roussel (reine du quartier des Prés Saint-Jean), élue de la veille au soir Reine du 100e carnaval de Chalon ou tout simplement la passion de jouer au loto? Toujours est-il que Marcelle Simon, présidente du comité de quartier avait le sourire. En effet, les deux salles du clos bourguignon étaient pleines. Sidney s'est donc présentée à ceux qui n'étaient pas présents lors de cette soirée d'élection des reines. Manon Joseph, vice-reine de la commune de Saint-Rémy et 1ere vice-reine du carnaval de chalon était également présente. Gilles Platret, maire de Chalon n'a pas manqué de souligner le travail effectué par le comité et de tous les comités de quartiers de chalon. Bernadette Vellard et Solange Dorey, conseillères municipales ont salué les bénévoles pour l'organisation de cette manifestation.