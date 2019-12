TELETHON 2019 - La Ville de Chalon-sur-Saône accueille le centre d’appel du 36 37

Le Téléthon se déroulera les samedi 7 et dimanche 8 décembre à l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône qui met à disposition trois salles pour accueillir le centre d’appel départemental. Chalon est centre de promesses de dons depuis 2001 et épouse le combat national contre les maladies neuromusculaires. 300 bénévoles du Lion’s Club répondront aux appels du 36 37.

Le Téléthon est une opération unique de collecte de fonds et de sensibilisation du grand public de l’AFM (Association Française de Myopathie). Le thème 2019 est « Multiplions les victoires ». Les premiers médicaments capables de réparer l’ADN sont là ! La thérapie génique n’est plus un rêve, elle est devenue une réalité pour les malades. En 2019, le Téléthon célèbre cette révolution médicale avec la volonté farouche de multiplier les Victoires, pour qu’un jour chaque malade ait « cette chance » d’avoir un traitement. Chalon est reliée aux actions de France 2 dont le parrain est Jean-Paul Rouve.

À Chalon, c’est le Lions Club Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise qui a la charge de l’organisation du centre de promesses de dons de Saône-et-Loire. Quatorze clubs du département se mobilisent. Depuis le début, la Ville de Chalon a toujours répondu présente et comme chaque année, le centre d’appel sera installé au sein de l’Hôtel de Ville, dans le salon d’honneur, la salle des maires et la salle du conseil municipal.

Les donateurs pourront appeler le 36 37 selon les horaires suivants :

Le samedi 7 décembre de 15 h à minuit,

Le dimanche 89 décembre de 8 h à 21 h 30.

Téléthon 2019 : V comme Vie, Vaincre, Victoires

60 ans après la création de l’association AFM-Téléthon, les premiers traitements pour des maladies considérées incurables commencent à arriver et les succès de la thérapie génique se multiplient à travers le monde. En 2018, le Téléthon célèbre ces avancées et souhaite mettre l’accent sur les victoires citoyennes, scientifiques et thérapeutiques.

28 lignes seront mises à disposition par Orange afin de pouvoir recevoir les promesses de dons. Ce sont près de 300 personnes qui se relaieront au centre d’appels de Saône-et-Loire.

Bilan 2018

La participation pour l’année 2018 est en légère hausse par rapport à celle de l’année 2017 :

9 428 dons.

14 clubs Lions du département ont été mobilisés pour cette action dont 25 % de bénévoles hors Lions-club parmi les 300 postes de bénévoles durant le week-end, soit 1 200 heures de bénévolat.

Les dons se sont élevés à 581 000 €, ce qui représente une augmentation d’environ 1,2 %.

L’utilisation des dons

En 2018, le Téléthon a rapporté 85,8 millions d’euros au niveau national.

Pour 100 € récoltés, l'AFM a employé pour 2018 :

80,9 € pour les missions sociales : recherche, essais thérapeutiques, aide aux malades, revendication...

8,4 € pour les frais de gestion

10,7 € pour les frais de collecte.

GRÂCE AUX DONS, en 2018

34,7 millions d'euros consacrés à l'aide des malades

plus de 200 programmes et jeunes chercheurs financés