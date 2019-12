Ambiance pour le repas des ainés organisé par le comité de quartier Boucicaut

ce dimanche, à la maison de quartier rue de la Paix à Chalon…

L’ambiance était au beau fixe ce dimanche à la maison de quartier de la rue de la Paix à Chalon pour le repas des Ainés organisé par le comité de quartier boucicaut. On affichait complet puisque cent personnes étaient prêtes à festoyer avec le repas préparé par Jacquard traiteur à Mervans. Gilles Platret, maire de Chalon, Bernadette Vellard, Jacqueline Gaudillière, Solange Dorey, conseillères municipales et Christian Marmillon, conseiller municipal sont venus partager le verre de l’amitié avec Michel Duployer, président du comité de quartier et ses bénévoles. C’était également la première sortie pour Océane Chanussot, reine du quartier et élue de la veille 2e vice-reine du carnaval de Chalon. Sidney Roussel, la Reine 2020 du 100e carnaval était également présente ainsi que sa 1ere dauphine, Manon Joseph, Adélaïde Deléglise, Reine de la commune de St Rémy et Amandine Leschelet, Reine de la commune d’Oslon.

Lors de son discours, le président Duployer ne manqua pas de remercier ses bénévoles pour le temps passé et leur présence tout au long de l’année. Il n’oublia pas les disparus et les personnes malades. Il présenta Océane à l’assemblée. Celle-ci s’est vue offrir ses premiers cadeaux, des gants pour la vaisselle et un nécessaire de nettoyage pour la salle, accompagnés par les rires de la salle.

Juste avant le repas, Ursula Gainot (née en 1925), la doyenne du jour se voyait remettre un joli bouquet de fleurs. Mr Mazué, le doyen (né en 1927), quant à lui, repartira avec un carton de 3 bouteilles de vin fin.

Inscriptions au colis de Noël : il est encore temps pour les retardataires

En 2020 : 4 repas sont prévus, le premier aura lieu le 2 Février 2020. Inscriptions en janvier 2020