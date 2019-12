Venez participer au Téléthon 2019 avec le Groupe Chalonnais de la Retraite Sportive

Vendredi 6 et Samedi 7 décembre…

Participez au Téléthon avec le Groupe Chalonnais de la Retraite Sportive, les Compagnons du Devoir qui organisent le vendredi 6 décembre une randonnée Chalon/Champforgeuil (départ 16h30 de l'école de voile) et le samedi 7 décembre avec des tours de lac des Prés Saint-Jean en marchant ou en courant de 8h30 à 16h30 afin de couvrir la distance Chalo-Everest. Ateliers et intiations aux métiers par les Compagnons du Devoir. Vin chaud et crêpes seront au rendez-vous. De nombreux lots à gagner. Venez nombreux!