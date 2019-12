Changement d’équipe au ‘Bar Beta Spi’ à Chalon-sur-Saône

Le bar de nuit devient un bar associatif, géré par une équipe très motivée !

Si le bar de nuit ‘Sigma Béta Psi’, situé 8 rue Jean Moulin à Chalon-sur-Saône, ne change rien dans ses soirées d’animations, désormais, il vient de passer en bar associatif, géré par une équipe très motivée qui entend bien continuer à divertir les soirées des chalonnais.

La présidente Tatiana, accompagnée de Julie et Clara en collaboration avec toute l’équipe de l’établissement vous propose non seulement des ‘Open Bar année 80’ du 2 au 14 décembre mais aussi des soirées ‘SBK’ (Salsa, Bachata et Zumba) tous les vendredis soirs de 19 heures à 23 heures sous la direction du professeur de danse, Nasser Douah.

Ce bar de nuit, bien qu’associatif, conserve aussi ses animations telles que : ‘Projet X, Soirée Techno, All 4 Tricks… et de nombreuses soirées à thème sont à découvrir.