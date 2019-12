Info-chalon a rencontré pour vous le nouveau Directeur Départemental de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté

« Je suis extrêmement fier d’être sur ce territoire, qui plus est, reste un territoire très dynamique économiquement. On sent que la Saône-et-Loire veut sortir ses atouts, se développer et attirer du monde. C’est aussi cela qui fait la force du département ! », a déclaré Sylvain Reteau.

Sylvain Reteau, le nouveau Directeur Départemental de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté nous a reçu dans les locaux de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, 30 Bis quai Saint Cosme à Chalon-sur-Saône.

Sylvain Reteau, marié, deux enfants, venant des Hauts de France a accepté de répondre à nos questions :

Pouvez-vous nous expliquer comment s’est passée votre prise de fonction ? : « Alors ma particularité, c’est que je ne suis pas de Saône-et-Loire et encore moins de Bourgogne Franche-Comté car je viens des Hauts de France, plus particulièrement de l’Aisne où j’étais auparavant dans le réseau des ‘Caisse d’Epargne’ depuis 21 ans. J’ai bénéficié d’une mobilité groupe dans le cadre du groupe BPCE (Banque Populaire/ Caisse d’Epargne) pour faire une transverse dans le réseau ‘Banque Populaire’ ici en Saône-et-Loire en tant que Directeur du Département de la Saône-et-Loire. Je suis ravi d’avoir pu bénéficier de cette mobilité dans le groupe parce que cela montre aussi, quelle dimension il a, car même si les deux réseaux restent indépendants Caisse d’’Epargne d’un côté et Banque Populaire de l’autre, pour autant, tout est consolidé dans un même groupe pour assurer notre deuxième place de ‘Réseau Bancaire en France’, puisque devant nous, c’est tantôt le Crédit Agricole, tantôt la B.N.P ».

Si vous aviez un message à donner à tous vos clients de Saône-et Loire, quel serait-il ? « Aujourd’hui, moi, mon message, c’est de se dire qu’on est une banque avant tout de proximité avec une très forte implication sur le territoire et que ma raison d’être, en premier, c’est d’accompagner mes clients, d’en conquérir de nouveaux, qu’ils soient professionnels, artisans, commerçants, de profession libérale, qu’ils soient particuliers … La Banque Populaire à quoi qu’il arrive, une réponse à leur apporter dans leur projet de vie, dans leur projet d’installation et dans l’accompagnement de leurs enfants. Cela peut être aussi dans leur moment de vie : leur premier Job, leur première maison… tous les sujets pour lesquels, une banque est en mesure d’accompagner ses clients ! ».

Quels sont vos futurs objectifs ? « C’est de faire en sorte que notre réseau Banque Populaire en Saône-et-Loire soit référent et acteur sur son territoire. C'est-à-dire qu’aujourd’hui, qu’on soit à Chalon, ou qu’on soit à Mâcon, à Autun, à Bourbon Lancy … c’est que la Banque Populaire soit une banque qui compte auprès des habitants du territoire et pour qu’une banque compte, il faut que l’on soit bon sur la qualité, que l’on soit bon sur l’expérience client… de façon de faire en sorte que les habitants de Saône-et-Loire se disent : ‘Il faut que j’aille voir la Banque Populaire, parce que cela me parle, parce que cela correspond à mes valeurs… ils nous apportent des conseils appropriés qui me conviennent!’ ».

Quel sentiment avez-vous sur notre territoire ? « Tout d’abord, les gens sont extrêmement accueillant et il y a une telle diversité dans le territoire qui peut faire à la fois peur mais qui en tout cas montre toute la richesse que l’on peut y trouver. En fait, on ne peut pas comparer la ville de Chalon à Mâcon, on ne peut pas comparer non plus celle de Montceau-les-Mines à celle du Creusot car j’ai 24 agences, mais 24 territoires quasi tous différents où je constate un encrage, une culture, une activité économique qui ne se ressemble pas, ce qui fait à la fois une diversité dans nos fonds de commerce, dans les projets et dans le développement du territoire. Donc non, je suis extrêmement fier d’être sur ce territoire, qui plus est, reste un territoire très dynamique économiquement. On sent que la Saône-et-Loire veut sortir ses atouts, se développer et attirer du monde, c’est aussi cela qui fait la force du Département ! ».

