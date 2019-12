Une salle des fêtes bien remplie lors du loto de l'Amicale des Charreaux

ce dimanche après-midi à Chalon…

L'Amicale des Charreaux organisait un loto ce dimanche après-midi à la salle des fêtes des charreaux. La salle était plutôt bien remplie, il est vrai que la météo s'y prêtait. Environ 120 personnes étaient présentes et bien décider de remporter l'un des lots mis en jeu. Les bénévoles de l'Amicale étaient sur le pont à la buvette et petite restauration. Le maire de Chalon et plusieurs élus sont venus saluer les bénévoles.