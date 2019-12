Goûter des anciens du Comité de quartier Clairs-Logis et Coubertin joyeux et en musique

Dimanche après-midi, à deux pas du Stade Léo Lagrange, avait lieu le repas de fin d'année du Comité de quartier Clairs-Logis et Coubertin. Ce goûter fut un moment dans la joie et tout en musique. Plus de détails avec Info Chalon.