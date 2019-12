Soirée Anniversaire de l’Atelier Bijou Créatif

Des bijoux personnalisés et naturels, portez des bijoux uniques !

3 ans, jour pour jour, dans la rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône et bientôt 30 ans d’existence à Chalon-sur-Saône (le 30 mars 2020), l’atelier bijou créatif est devenu un lieu incontournable du bijou et des pierres naturelles.

Dans un lieu où se mêle des murs en terre et en pierres, statues, toiles, fontaine et des pierres naturelles, ses créatrices Audrey et Laëtitia, vous proposent des créations personnalisées, transformations et réparations en or ou argent avec ou sans pierres naturelles.

Aussi, dimanche à partir de 17 heures, jour des illuminations, à l’occasion de son 3ème anniversaire, l’établissement offrait à sa clientèle un délicieux chocolat chaud (du comptoir des gourmands) lors d’une réception très conviviale.

« Atelier Bijou Créatif » : Union de l’artisanat, des pierres naturelles et du bien-être

Atelier Bijou Créatif, 32 Rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône : du mardi au samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Ouvertures jours de Fêtes : le dimanches 8 décembre et du 10 décembre au 28 décembre 2019

Pour tout renseignement : Tél. : 03 85 48 15 32 www.facebook.com/atelierbijoucreatif/ / www.bijou-creatif.fr / [email protected]

Publi-information