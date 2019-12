« REVES DE NOËL » à Chalon sur Saône - Programme des mardi 10, mercredi 11, et jeudi 12 décembre

Rencontres avec le Père Noël

La cabane enchantée



Square Thévenin devant le palais de Justice

L’arbre à Manon, détruit par l’usure du temps et qui a dû être enlevé pour des raisons de sécurité, va revivre !

A partir du mardi 10 décembre.

Place Pierre-Sémard (place de la Gare)



Eléphant Rouge

Éléphant Rouge a déjà voyagé dans de nombreuses villes à travers le globe (Montréal, Shangai…).

Dès 16 h 30.





En un clin d’œil animations et spectacles

Mercredi 11 décembre

14 h, 15 h, 16 h et 17 h Place du Théâtre Contes « magiques » - Anne Prost Cossio - Durée 30 min

14 h à 18 h En déambulation Père Noël itinérant

15 h à 18 h Place du Théâtre Rencontres avec le Père Noël

Le père Noël reçoit les enfants sages dans sa petite hutte installée place du Théâtre le mercredi 11 décembre de 15 h à 18 h.Sans réservation.Contes et lectures le mercredi 11 décembre, Anne Prost-Cossio – contes magiquesA 14 h et 15 h pour les 5/12 ans ; à 16 h et 17 h pour les 2/5 ans. Durée 30 mn